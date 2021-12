Ao som de "Me libera nega", MC Beijinho anima folião pipoca no Campo Grande

Sensação da música baiana desde o início do verão, o cantor Ítalo Gonçalves da Conceição, o MC Beijinho, puxa um trio pipoca neste sábado, 25, no circuito Osmar (Centro).

No embalo do hit "Me libera nega", ele anima o folião pipoca nesta noite. Além dessa apresentação no trio sem cordas, ele participou da tradicional "Pipoca da Rainha", comandada por Daniela Mercury na sexta-feira, 24, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Ítalo precisou de liberação judicial para se apresentar na folia.

Da Redação

