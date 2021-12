Anitta, Solange e Bell Marques puxam trio sem cordas no Carnaval

Bell Marques, Anitta e Solange Almeida são algumas das atrações que vão desfilar em trios sem cordas no Carnaval de Salvador. A programação foi divulgada pelo governador Rui Costa na tarde desta terça-feira, 30, em transmissão ao vivo na sua página do Facebook.

Segundo ele, o Carnaval Pipoca vai contar com sete atrações, que comandam a folia nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Osmar (Campo Grande), além da programação no Pelourinho, que vai reunir mais de 70 atrações.

No primeiro dia de festa, na quinta-feira, 8, com o trio de Bell Marques na Barra e as pipocas de Léo Santana e Harmonia do Samba no Campo Grande.

Na sexta, 9 o público segue o embalo do pop da cantora Anitta que, pela segunda vez, apresenta o Bloco das Poderosas no circuito Barra-Ondina. Além dela, o cantor Dilsinho também vai animar os foliões no trio sem cordas.

Já no final de semana, a festa fica por conta de Solange Almeida, que puxa um trio no sábado, 10, no circuito Dodô; e da banda Aviões do Forró, que leva a pipoca no domingo, 11, no circuito Osmar.

