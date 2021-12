Anitta sobre fantasia de ex-dançarina: "Sou grande fã dos artistas da Bahia"

Em coletiva realizada no sábado, 2, no Camarote Skol Puro Malte, em Ondina, Anitta afirmou ser uma grande fã da música baiana e isso foi o motivo dela ter escolhido usar a fantasia da ex-dançarina do É o Tchan!, Débora Brasil, para desfilar no Bloco das Poderosas na último sexta-feira, 1º.

"Sou grande fã dos artistas da Bahia. Tenho grandes amigos aqui como o Xanddy. Foi por isso que escolhi a fantasia de Débora Brasil para usar no Bloco das Poderosas. Fiquei me achando, sou muito fã dela também", declarou.

Na ocasião, a artista comentou o fato de ter chamado Neymar de vacilão durante a passagem do bloco. O fato repercutiu nas redes sociais, pois a ex-namorada do craque, Bruna Marquezine, também esteve com ela no trio horas antes.

"Foi uma zoeira. Neymar virou um dos melhores amigos, real. Eu não sabia que ele estava aqui em Salvador e ele não sabia que era meu trio. Eu avisei quinhentas vezes. Na verdade, ele avisou que estava no camarote Salvador um pouco antes, porque o Medina estava lá no trio", afirmou.

Para este ano, Anitta disse que virão bastante novidades, já a partir deste mês de março. Gravado na Bahia, o hit "Bola Rebola", juntamente com "Favela" e "Terremoto" já são os mais ouvidos no Spotify.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

