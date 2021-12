Anitta muda visual para puxar trio sem corda em Salvador

A cantora Anitta apareceu mais uma vez com um visual diferente. Na manhã desta sexta-feira, 24, a funkeira publicou uma foto em seu Instagram onde aparece bastante bronzeada e com dreadlocks no cabelo

"Já em terras baianas. Renovando as energias para começar nosso carnaval com tudo! Espero todos na minha pipoca delícia saindo às 21:30h no circuito Barra/Ondina", publicou a carioca, que irá comandar um trio sem cordas na noite desta sexta, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

A foto, que já tem mais de 160 mil curtidas, dividiu a opinião dos fãs. "Essa literalmente sabe mudar de visual", "Tão perfeita", "Linda, maravilhosa. Alguém segure essa mulher?!", foram alguns elogios que a cantora recebeu. No entanto, o visual não agradou a todos. "Credo", comentou um internauta. "Nossa, que ridícula", opinou outra.

