Anitta estreia sem cordas e de "penteado baiano"

A cantora Anitta foi uma das atrações mais esperadas pelo público na noite desta sexta-feira, 24, no circuito Barra-Ondina. A carioca, que optou por um figurino colorido e tranças feitas por uma equipe da Negra Jhô, contou que preparou um repertório com uma grande mistura de ritmos. “Eu misturei meu funk, meu pop com o Axé da Bahia que eu amo e com o pagodão que eu amo e tem um pouquinho de sertanejo também” , afirmou.

Vem que vai começaaaarrr! Governo do Estado da Bahia, Niely Gold e Sempre Livre apresentam hoje nosso Bloco das Poderosas em Salvador.

Antes mesmo de dar início ao desfile em um trio sem cordas, uma legião de fãs já aguardava a cantora na concentração dos trios. Para a cantora carioca, que contou que queria um "penteado baiano" para se apresentar na festa, cantar na folia soteropolitana é “uma realização”. “A primeira vez que eu vim no Carnaval de Salvador foi para fazer a divulgação de meu trabalho. Eu nem cantei e eu fiquei muito emocionada com tudo porque é uma energia surreal. Eu acho o baiano muito parecido com o carioca por isso eu falo que me sinto metade carioca”, ressaltou a funkeira que está hospedada em uma casa na capital baiana.

Anitta contou, ainda, que quando conheceu a festa ficou com vontade de não ir mais embora. No ano seguinte, voltou para cantar e, este ano, estreiou sem cordas. “Eu estou muito feliz”, disse.

Carnaval só começando e amanhã tem mais, dessa vez com os lindos da Banda Eva! Vou ser a Eva que faltava nessa banda! Quem vem comigo?

