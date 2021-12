Anitta confirma trio sem cordas no Carnaval de Salvador

A cantora Anitta confirmou que voltará a puxar trio elétrico sem cordas no Carnaval de Salvador 2019. O desfile na folia momesca será na sexta de Carnaval, 1º de março, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Esse será o quarto ano da artista na festa baiana com o “Bloco das Poderosas”, mesmo nome do bloco que ela comanda no Rio de Janeiro há alguns anos.

