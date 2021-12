Anitta confirma 'Bloco das Poderosas' no Carnaval de Salvador 2018

Os fãs que estavam na dúvida da participação de Anitta no Carnaval de Salvador, em 2018, já podem se programar. A funkeira irá desfilar com o "Bloco das Poderosas" na sexta-feira (8 de fevereiro), no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

A informação foi confirmada pela própria cantora durante a coletiva de imprensa do Festival de Verão, onde ela se apresentou neste domingo, 17.

"Vai ter sim. Saio na sexta-feira, no circuito Barra-Ondina", declarou a artista. Ao ser questionada se o bloco iria ser com ou sem cordas, ela deixou um ar de mistério e não revelou: "Não posso anunciar por agora".

O Bloco das Poderosas, comandado por Anitta, desfilou pela primeira vez na folia baiana neste ano.

