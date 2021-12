Anita revela parceira com Léo Santana para o Carnaval de 2020

A cantora Anitta, que se apresentou nesta sexta-feira, 1º, no circuito Dodô (Barra-Ondina), segundo dia oficial do Carnaval de Salvador, revelou que fará parceria com o cantor Léo Santana na folia de 2020.

Em coletiva realizada antes de iniciar seu desfile na orla, a funkeira contou que tinha parceria marcada com Léo Santana para este Carnaval, mas devido à agenda lotada não conseguiu lançar e o público terá que aguardar para o ano que vem.

"Quase saiu esse ano, mas com a quantidade de música que eu estava fazendo não rolou e a gente guardou. Léo Santana já divulgou e já está tudo pronto", revelou a cantora.

Ao ser questionada sobre o segredo para ser poderosa, Anitta disse que é incansável. Ela acredita que esse é o grande segredo para conseguir vencer na vida. "O sentido de poder não é nem quantas coisas você conquistou, e sim você seguir adiante de cabeça erguida, não importa as barreiras que tem apresentem na vida".

Com o tema "Vale a pena ver de novo", Anitta relembrou os anos 90 e subiu no trio fantasiada de Débora Brasil, dançarina do É o Tchan, comandando o Bloco das Poderosas sem cordas, no circuito Dodô.

