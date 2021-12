Ana Mametto apresenta repertório eclético no Pelourinho

Uma das atrações mais aguardadas no circuito Batatinha, no Pelourinho, neste domingo, 11, de Carnaval em Salvador, é a cantora Ana Mametto. Com um repertório eclético, a cantora colocou o público para pular e dançar na Praça do Pelourinho.

A apresentação inédita ainda conta com a participação dos cantores Mateus Aleluia e Rita Benneditto.

O show Folia Afro Brasileira é parte do Projeto 03 Artistas, para potencializar a mistura musical e o encontro artístico. O repertório é composto de canções que endossam a ancestralidade africana como parte integrante da cultura e também da festa carnavalesca.

O quarto dia oficial da folia ainda conta com show de BaianaSystem, Ronei Jorge e Maglore, além de outras diversas atrações.

