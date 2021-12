Ambulantes protestam novamente em circuito do Carnaval

Vendedores ambulantes realizaram novamente um protesto no Farol da Barra, na manhã desta terça-feira, 9, onde inicia o circuito Dodô (Barra/Ondina).

Durante o ato, os ambulantes chegaram a queimar caixas e papelões, mas a manifestação foi encerrada rapidamente, depois da chegada de equipes da Polícia Militar.

A principal reclamação dos trabalhadores é pela proibição da comercialização de diversas marcas de cerveja, já que nos principais circuitos da folia, Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo Grande), é permitido apenas a venda da Schin, patrocinadora oficial do Carnaval 2016.

A manifestação de segunda-feira atrasou as saídas do trio independente do cantor Danniel Vieira e do bloco Camaleão, puxado por Bell Marques.

O início dos desfiles no Cicuirto Dodô está marcado para às 14h30 nesta terça, com a apresentação da banda Microtrio.

adblock ativo