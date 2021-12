Ambulantes protestam no Campo Grande

Cerca de 30 ambulantes protestaram na manhã desta quinta-feira, 23, ocupando parte da pista em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande.

Segundo informações registradas na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o motivo da manifestação foi a falta de licenciamento para trabalhar nos circuitos do Carnaval.

O protesto foi encerrado por volta das 11 horas. Durante o ato, o trânsito na localidade ficou congestionado, mas sem retenção, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O fluxo já foi normalizado.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), responsável pelo licenciamento, informou que os comerciantes que vão trabalhar durante o Carnaval já foram todos devidamente cadastrados e licenciados.

O órgão ainda informou que a taxa paga pelos ambulantes, referente ao Declaração de Arrecadação Municipal (DAM), dá direito apenas a licença para exercer a atividade nos circuitos. E que a entrega dos kits (equipamento de trabalho aos licenciados) é de responsabilidade da Skol - uma das patrocinadoras oficial do Carnaval.

Outra manifestação

Os ambulantes protestaram também na última quinta-feira, 9, na avenida J.J.Seabra, na Baixa dos Sapateiros. O motivo seria a falta de vagas para trabalhar nos circuitos do Carnaval de Salvador oferecidas pela Semop.

As inscrições para as 2.600 vagas oferecidas tinham começado na quarta-feira, 8, e acabado em menos de uma hora após a abertura da inscrição online.

