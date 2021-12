Ambulantes já podem solicitar ligações de energia para o Carnaval

Os trabalhadores que vão atuar no Carnaval de Salvador podem solicitar, a partir desta quarta-feira, 27, as ligações provisórias de energia de barracas, tabuleiros e food trucks. O atendimento é realizado nas duas unidades móveis da Coelba, localizadas na avenida Sabino Silva (Largo do Camarão), e em Ondina (Monumento das Gordinhas).

O atendimento também poderá ser feito na loja do Victória Center, a partir das 9h. Na sexta-feira, 1º, e no sábado, 2, uma terceira unidade móvel entra em operação no centro da cidade, na rua Carlos Gomes. Equipes da Coelba estarão de plantão para realizar as ligações até sábado.

Para solicitar a ligação de energia, é preciso apresentar RG, CPF, licença da Sucom ou o DAM quitado e informar a carga a ser utilizada e o período da ligação. As instalações elétricas provisórias internas de barracas e balcões são de responsabilidade dos seus proprietários e individual, não podendo ser compartilhada com outra barraca.

Por medida de segurança, serão ligadas somentes as unidades que estiverem com o padrão de entrada devidamente confeccionado com a caixa padrão para instalação do disjuntor e demais componentes e em acordo com as especificações técnicas exigidas, com aterramento instalado adequadamente e mediante alvará de funcionamento e de localização da Prefeitura.

Uma cartilha com dicas de segurança específicas para barracas e balcões será disponibilizada no ato da solicitação de ligação, com a intenção de orientar os comerciantes e, também, prevenir acidentes relacionados à energia elétrica.

adblock ativo