Ambev confirma parceria para patrocinar Carnaval

A polêmica da exclusividade de marca na venda de bebidas no Carnaval e outras festas no verão de Salvador tem novo protagonista: sai a Schin, entra a Skol.

Nos últimos anos, a prefeitura tinha fechado patrocínio com a Brasil Kirin (dona da marca Schin), mas nova parceria com o grupo Ambev (detentor da marca Skol) para os próximos três anos foi anunciada, no fim da tarde desta quarta-feira, 3, na área interna do Farol da Barra.

O evento reuniu o prefeito ACM Neto, a vice-presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg, o vice-presidente de vendas da empresa, Ricardo Melo, além de Isaac Edington, presidente da Saltur, Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos, Érico Mendonça, secretário municipal de Cultura e Turismo, e artistas como Adelmo Casé, Tuca Fernandes e a banda Baiana System.

Além do Carnaval, a Ambev ganha exclusividade de comercialização de bebidas no Réveillon, Lavagem do Bonfim e festas do Rio Vermelho e Itapuã.

"Temos motivos de sobra para comemorar o fato de a Ambev, com a marca principal, Skol, ter acreditado em Salvador e ser a nossa grande parceira a partir deste verão. São três anos de contrato que estamos fechando e R$ 30 milhões por ano", comentou o prefeito.

"Posso antecipar que o Carnaval e o Réveillon são os dois maiores eventos que compõem esse calendário, mas temos Festival da Primavera, Festival da Cidade e lavagens. Interessante que a Ambev está nos ajudando a pensar em vários produtos novos para incorporar nessas festas. É um patrocínio que bate todos os recordes em termos de arrecadação para a cidade", comemorou ACM Neto.

Com uma garrafa de cerveja na mão, Ricardo Melo, vice-presidente de vendas da Ambev, discursou: "Esta parceria que estamos firmando hoje reforça o compromisso que a gente tem com Salvador. E a gente pensa não só no Carnaval, mas no Réveillon também, por exemplo".

Da área de marketing da empresa, Paula Lindenberg disse que "Skol é a cerveja preferida do povo baiano, e a gente vai retribuir".

Ainda segundo a vice-presidente, "temos uma marca democrática, jovem, para cima, que fomenta grandes festas do país, e isso tem muito a ver com o DNA do povo baiano, que é aberto, que é divertido".

"On"

No final, prefeito e executivos apertaram o "on" dos anúncios da Skol. E, como não podia faltar, baianas caracterizadas dançaram.

*Colaborou Aline Valadares

adblock ativo