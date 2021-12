Alinne Rosa lança sua aposta para o Carnaval

A cantora baiana Alinne Rosa lançou a sua aposta para o Carnaval nesta sexta-feira, 18. A música "Vamos Ativar", que foi composta pela baiana, já está disponível em todas as plataformas digitais.

No single, Alinne conta a alegria do Carnaval de Salvador, os encontros pela rua soteropolitanas e os encantos da maior festa de rua do mundo. Além disso, o tema do Bloco O Vale para este ano está presente na canção.

“Fiz essa música pensando em meus foliões, que estarão vestidos de super-heróis. Falo de felicidade na rua, dos encontros que temos no meio da multidão e que mexem com a gente e da energia lá em cima que o nosso Carnaval proporciona”, contou Alinne.

