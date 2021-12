Aline Riscado está garantida no Carnaval de Salvador

Aline Riscado vai passar o Carnaval em Salvador. Ela será um dos destaques do Camarote Harém, no Circuito Barra-Ondina. A bailarina do Faustão, que está no teatro com a peça "Jogo do Amor", participa pelo segundo ano consecutivo do camarote.

Com capacidade para 2,5 mil pessoas, o camarote terá shows de Henrique e Juliano (24), Marília Mendonça (25), Anitta (26), Aviões do Forró (27) e Wesley Safadão (28). Além deles, reforçam a grade de atrações Alexandre Peixe, Rafael Diefentaler, Camila Peixoto e Make U Sweat.

