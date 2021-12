Com mais de 20 anos de história, o bloco Alerta Geral é eleito o Melhor Bloco de Samba do Carnaval 2015. Ele recebeu o Troféu Dodô e Osmar em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA).

Em três dias de desfile, o bloco puxou os foliões ao som do cantor Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Grupo Katulê.

Este ano, também concorreram ao prêmio os blocos Alvorada, Pagode Total e Reduto do Samba.

adblock ativo