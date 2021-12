Alan Nery é o Rei Momo do Carnaval 2017

Dois anos depois, o publicitário Alan Nery, de 29 anos, volta a ser o Rei Momo do Carnaval de Salvador. Ele foi eleito na noite desta sexta-feira, 17, no no jardim na Biblioteca Pública dos Barris. “Estou muito feliz. Quero levar para a avenida uma mensagem de tolerância e respeito à diversidade”, falou Alan, que ganhou um prêmio de R$ 10 mil de prêmio e na quarta-feira recebe das mãos do prefeito ACM Neto as chaves da cidade.

Promovido pela TV Aratu e patrocinado pelo Shopping Center Lapa a disputa pelo título contou com um time de jurados diversificado e exigente. O cantor sertanejo Danniel Vieira, antes de selecionar os candidatos disse que o Rei Momo precisa ser uma pessoa à altura do Carnaval de rua de Salvador. “ Vamos eleger a luz que mais vai brilhar na maior festa do planeta”, acrescentou.

Durante a apresentação todos os candidatos dançaram, porém, o destaques da noite foi mesmo Alan Nery, o vencedor. Eles sacudiram o público não só pela escolha das músicas, mas pela perfomance, indumentária, carisma e muito samba no pé. Bola 7, José Maria, Gregório Bastos, Dino Rosa, Tio Bolão, Dallas Levesthayn e Edgard Passos foram os outros participantes do concurso.

