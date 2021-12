Afoxé Filhos de Gandhy inicia a entrega de fantasias

Com o tema Ewé Oró - A Comunicação entre o Sagrado e o Axé, o afoxé Filhos de Gandhy começou a entregar as fantasias nesta segunda-feira, 1º. As cores azul e branco abrem espaço este ano para o verde das folhas sagradas, referência a Ossaim, orixá da cura.

O clima foi de tranquilidade no primeiro dia para a entrega das fantasias no Forte do Barbalho. "Temos um sistema informatizado que tem todas as informações dos associados, o que dá agilidade as entregas", explicou o coordenador de entrega das fantasias o filho de Gandhy Luis Henrique.

Os cinco mil associados devem seguir o cronograma estabelecido pela diretoria ara pegarem as fantasias. As entregas acontecem das 8 às 18h até sexta, 5, na rua Marechal Gabriel Botafogo, no Barbalho. Os Gandhys devem apresentar o carnê no local para retirar.

Ambulantes tomaram a rua e aproveitaram para vender acessórios como os famosos colares na saída do local de entrega. " Tem gente que compra até 100 colares", disse a vendedora Nelsonita Barros, 53.

O artesão José Silva, 45, aproveita para montar os turbantes no local. "Eu cobro R$ 20", contou ele que não pode mudar a caracterização dos integrantes por causa da tradição.

A expectativa entre os associados é das melhores. "Espero que seja um Carnaval de paz. Todos os anos não tem como esquecer a saída do bloco do Pelourinho, é muita emoção", contou o mecânico de refrigeração,Adalto Fernandes,31, que sai há 11 anos no afoxé.

Fantasia

Os Filhos de Gandhy recebem um lençol de dois metros quadrados costurado nas laterais com abertura na parte superior para a cabeça, que é coberta por um turbante feito de toalha de banho.

O acabamento é feito com linha e agulha e finalizado com um broche ornamentado com uma pedra azul, lembrando os marajás indianos.

Completam a fantasia, um par de sandálias e colares nas cores azul e branco. Todas as fantasias possuem um selo de segurança para evitar falsificações.

E quando questionado sobre a tradição de trocar colar por um beijo, o barbeiro Cosme Filho, 40, garantiu. "A experiência é muito boa, mas agora sou casado e não faço mais", disse sorridente.

Joselito Barbosa, 48, tem boas lembranças do bloco que sai há trinta anos. "Foi lá que conheci a minha ex-esposa, mãe dos meus filhos", contou.

O custo da fantasia para os associados mais antigos é de R$ 350 e os novos associados pagam R$ 400. Os desfiles acontecerão pelo 67º carnaval, no domingo, 7, e terça, 9, no Campo Grande, a partir das 15h. Na segunda, 8, o afoxé vai borrifar sua alfazema na Barra. Será o terceiro bloco da fila este ano, assim haverá um público maior na avenida para assisti-lo.

