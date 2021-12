Afoxé Filhos de Gandhy apresentam novo repertório para o Carnaval 2018

Os participantes do bloco Afoxé Filhos de Gandhy vão apresentar um novo repertório no Carnaval de Salvador 2018. O tema será 'Do Cais Do Porto Para O Mundo'.

O novo álbum dispõe de 12 canções, com músicas inéditas e assinadas pelo cantor e compositor Carlinhos Brown. O produto também tem canções assinadas por integrantes do afoxé.

