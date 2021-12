Adesivos de acesso veicular no Carnaval inibem fraudes

Para inibir a venda ilegal e reduzir fraudes, os adesivos que credenciam moradores do entorno dos circuitos a acessar as zonas de suas residências, no Carnaval deste ano, são dotados de código de barras que identifica o seu proprietário. Uma sequência de números permitirá à Transalvador verificar para que endereço cada adesivo foi enviado e o nome do responsável por ele.



De acordo com o superintendente Fabrizzio Muller, "o código de barras se soma aos demais elementos de segurança implantados nos anos anteriores". "Alguns casos de tentativa de venda pela Internet estão sendo monitorados pelas autoridades competentes e, no ano passado, um homem foi preso em flagrante tentando vender as credenciais", comentou Fabrizzio.



Os adesivos têm outros elementos para evitar falsificação e uso indevido. Além de serem impressos em papel couchê, menos resistente, são faqueados, cortes que fazem com que se desmembrem para impedir reutilização. A tarja holográfica na parte inferior, uma imagem reluzente, também inibe a falsificação por meio de cópias.



Ao todo, 35 mil imóveis receberam 70 mil credenciais, duas por residência, em cinco áreas de restrição: zonas Vermelha, Amarela, Roxa, Marrom e Verde.Este ano, a região do Largo Dois de Julho foi incorporada à Zona Verde.

Circulação

A circulação será restrita a moradores nas cinco zonas entre 13h e 05h. O adesivo deve ser fixado no para-brisa do veículo ou no tanque de combustível de motocicletas. No período entre 05h e 13h, a circulação é livre, exceto para veículos de carga e descarga, que obedecerão horário regulamentado na portaria do Carnaval.



Zonas de restrição - Para cada uma das cinco áreas de restrição, existirão acessos específicos obrigatórios. Quase 100 barreiras fixas e móveis serão instaladas, a partir das 17 horas da quarta-feira, 3, para garantir conforto e comodidade aos foliões e moradores, ao tempo que delimitam o perímetro da operação de trânsito.

