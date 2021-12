Acusado de matar catador no circuito do Carnaval é preso

O acusado de matar o catador de lata Evilasio dos Santos, 35 anos, no fim do circuito Dodô (Barra-Ondina) na sexta-feira, 5, foi preso em Saramandaia na noite do sábado, 6. Daniel Santos da Paixão, 28 anos, confessou o crime.

Em depoimento, ele contou que tinha um desentendimento antigo com a vítima, motivado pela disputa por pontos de venda de drogas no bairro onde foi preso.

Na noite do crime, ele estava na avenida trabalhando como cordeiro de um bloco quando viu Evilasio. Imediatamente, esmurrou a vítima até ela desmaiar. Em seguida, furtou a faca de um bar nas imediações e atingiu o homem no peito e no rosto.

Uma camisa e uma bermuda manchadas de sangue, além de uma faca, foram apreendidas na casa onde Daniel foi capturado. O material será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A análise de DNA vai identificar se o sangue encontrado corresponde ao da vítima. O suspeito confirmou que a roupa é dele e que foi usada na noite de sexta.

Imagens de câmeras de segurança da rua N, em Ondina, próximo à Paróquia da Ressurreição do Senhor, onde ocorreu o crime, foram usadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na identificação do autor.

Daniel já acumulava duas passagens pela polícia por furto qualificado e tráfico de drogas, além de responder a um processo por tráfico.

Material apreendido na casa onde Daniel foi preso (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

