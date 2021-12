ACM Neto diz que folião pipoca será prioridade em 2016

O Carnaval do próximo ano deverá ser marcado pelo aumento do número de atrações que vão desfilar sem cordas e pela ampliação da festa para, pelo menos, dez bairros da capital baiana.

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto em coletiva à imprensa, nesta quarta-feira, 18, no Camarote Oficial do Campo Grande. De acordo com ele, a intenção é democratizar os espaços e aumentar a participação popular na folia.

"Metade das atrações deste ano desfilou para a pipoca. Em 2016, quero que elas sejam maioria. O futuro do Carnaval é o trio sem cordas", afirmou.

Para viabilizar a apresentação desses trios sem que haja prejuízos financeiros para os cofres públicos e para os artistas, o prefeito pretende estudar novas formas de financiamento.

"Vou buscar maneiras de captar recursos. O fato é que Salvador baixou as cordas e isso contribuiu para a redução dos casos de violência nos circuitos", disse.

Também para o próximo ano, Neto prometeu apostar novamente em projetos criados na gestão dele, como Furdunço, Vila Infantil, Arena de DJs, Vila Gastronômica e Palco do Rock.

"Não tenho dúvidas de que fizemos o maior Carnaval de todos os tempos. Maior, sobretudo, no número de pessoas nas ruas, que pularam tranquilamente na pipoca e se concentraram nesses espaços", afirmou.

As cotas de patrocínio para custeio da festa também já começaram a ser discutidas: "Demos início às negociações para estabelecer as zonas de restrição comercial de 2016 já durante o Carnaval 2015. É possível que, na próxima semana, já tenhamos o primeiro patrocinador confirmado".

Balanço

Durante a coletiva de ontem, o prefeito divulgou, ainda, o balanço dos serviços oferecidos pela prefeitura durante o Carnaval.

De acordo com dados da prefeitura, neste ano houve aumento na procura por transporte público, táxi e ascensores. Em 2015, cerca de 6,6 milhões de passageiros foram transportados em ônibus dos mais diversos bairros até os três principais circuitos. Em 2014, foram 5,1 milhões - 1,5 milhão a menos que neste ano.

Foi observado um aumento, também, no número de pessoas que utilizaram os estacionamentos remotos localizados nos shoppings Salvador, Salvador Norte e na Arena Fonte Nova. Neste ano, foram registrados 15 mil veículos, enquanto em 2014, foram três mil.



De acordo com o balanço feito pela prefeitura, a capital baiana recebeu cerca de 700 mil turistas. A ocupação hoteleira aumentou de 70%, em 2014, para 90% em 2015.

