ACM Neto deseja ampliar os blocos sem cordas

O prefeito de Salvador, ACM Neto, informou neste domingo, 15, que estudará reincluir no próximo ano a rua Carlos Gomes como parte do circuito oficial do Carnaval. Disse também que os blocos sem corda devem ser ampliados.

"Este ano, alguns blocos vão desfilar pela Carlos Gomes, como as Muquiranas e blocos de samba. Vamos avaliar o desempenho desses blocos e tomar a decisão", declarou o prefeito.

Segundo Neto, o aprofundamento da política de atrações sem corda tem a ver com a sobrevivência do próprio Carnaval. "A gente precisa aprofundar a retirada das cordas e repensar a proposta do trio elétrico, porque quando colocamos na rua equipamentos menores, como o pranchão do Alavontê, a gente percebe que o folião se aproxima mais do artista.

Aprofundando isso, a gente vai dar muito mais de 30 anos para a axé", afirmou. O balanço oficial do Carnaval e possíveis mudanças para a próxima edição da festa serão detalhas apenas na Quarta-Feira de Cinzas.

Hotéis

Durante a coletiva, Neto falou sobre a ocupação hoteleira no período, que atingiu "quase 100%", conforme ressaltou. "A ocupação é recorde todos os anos", disse.

Segundo dados apresentados pelo secretário estadual de Turismo, Nelson Pelegrino, a ocupação hoteleira na região dos circuitos tem a média de 95%, chegando a 100% em muitos locais.

O prefeito ainda avaliou que o movimento no circuito Osmar, no Campo Grande, "melhorou em relação a anos anteriores".

