ACM Neto avalia turismo e fala sobre Igor Kannário

Em coletiva de balanço do Carnaval, o prefeito ACM Neto destacou o número de turistas visitando a cidade.

"Os resultados que conseguimos mostra que tivemos o maior Carnaval de todos os tempos. Eu fui na rua todos os dias e é impressionante ver como as pessoas estão satisfeita com a cidade. Tivemos um ocupação recorde", destacou Neto.

Questionado sobre a polêmica envolvendo o uso do nome Comando da Paz na fantasia do cantor Igor Kannário, o prefeito falou de homenagem sincera. "Sem dúvida o desejo de Kannário era homenagear a Polícia Militar em gesto de aproximação com a instituição. Eu confio na boa intenção dele, houve sinceridade", destacou Neto.

O prefeito disse que ausência de policiais militares chamou atenção. "Quando Kannário passou não tinha PM e a Guarda Municipal teve que agir sozinha e não teve como segurar. A decisão da Guarda Municipal de se afastar dos foliões para evitar atrito foi acertada. Mas percebemos que houveram poucas pessoas que estavam na pipoca para brigar, a maioria vieram para se divertir", explicou o prefeito.

Questionado sobre as declarações da deputada federal Dayane Pimentel (PSL), que em entrevista pediu à prisão do cantor, e do deputado estadual Capitão Alden, que afirmou em entrevista que o prefeito protege Igor Kannário, quem classifica como um marginal que faz apologia ao crime organizado, ACM Neto fugiu de polêmica e declarou que não é a favor da censura. "Não tenho vocação para censurar ninguém. Minha opinião é que o Igor Kannário é importante para música Baiana. Faz o maior arrastão do carnaval. Agora sabemos que em relação ao Igor há muita polêmica envolvida, mas nem tudo o que dizem deve ser levado em consideração. O desfile dele foi tranquilo, sem nenhum incidente, como vem sendo desde 2015. O carnaval da Bahia é espaço para todos os ritmos. Sou aberto e não tenho nada a censurar. Acho que Kannário acrescenta e fez um bom Carnaval", declarou ACM.

adblock ativo