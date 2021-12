Acidentes de trânsito durante Carnaval reduzem em 50%

A quantidade de acidentes de trânsito durante Carnaval reduziu em 50%. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), esses dados são oriundos dos cinco dias de folia, comparados com o mesmo período em 2018. Até o momento foram registradas 72 ocorrências, enquanto no ano anterior foram 140.

O órgão de trânsito registou quatro acidentes com vítimas fatas desde a quinta-feira, 28, todos possuem envolvimento com motocicletas.

Na noite da segunda-feira, 4, a Transalvador disponibilizou 361 agentes nas ruas em volta dos circuitos. A equipe de Educação para o Trânsito abordou 340 condutores profissionais, entre eles, mototaxistas regulamentados, motoristas de ônibus e taxistas. Não houve falgra de condutores com teor alcoólico no sangue.

Seis homens são presos por violência doméstica

Seis homens foram presos entre a quinta-feira, 28, e a segunda-feira, 4. Durante o período de folia, os três postos da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) já registraram 26 casos de violência doméstica.

Entre eles, estão 13 casos de lesão corporal, três de ameaça, dois de injúria e cinco de vias de fato. No mesmo período, seis homens foram presos em flagrante nos circuitos e nove inquéritos foram instaurados. Houve ainda a expedição de uma medida protetiva.

Nesta segunda foram registrados 25 casos de lesão corporal, sendo duas ocorrências com objetos perfuro-cortantes e 121 de crimes contra o patrimônio (furtos e roubos).

adblock ativo