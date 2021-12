Acidente com carro alegórico deixa 6 feridos no Sambódromo do Rio

Seis pessoas ficaram feridas, duas deles com gravidade, quando um carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que abria o desfile deste domingo, 26, se chocou contra a grade da arquibancada do Sambódromo, no Rio de Janeiro.

"Há seis feridos, dois deles graves", declarou o tenente-coronel Morgado, do corpo de bombeiros.

O acidente aconteceu quando o carro entrava na passarela sob uma chuva persistente. Os operadores perderam o controle do carro, que bateu contra a grade de proteção, pressando as vítimas.

O desfile prosseguiu com muitos dos ocupantes do carro alegórico visivelmente abalados com o acidente.

