“Acho que teremos um Carnaval divisor de águas este ano”

Em meio a uma redução da participação dos blocos no Carnaval, por causa de falta de recursos, e um consequente aumento no número de atrações sem cordas, o vice-presidente da Associação Baiana de Camarotes e diretor do Planeta Othon Band, Clínio Bastos, que também é presidente da Associação Brasileira de Entretenimento (Abre-BA), estima que o setor terá crescimento de 15% em relação ao ano passado. Nesta entrevista exclusiva para A TARDE, ele fala sobre as mudanças sofridas pela folia momesca, os rumos da festa, o impacto no turismo e o papel do poder público.

Como estão as vendas dos camarotes este ano?

Os camarotes têm um comportamento bem linear. Mesmo com o auge da crise, no ano passado, este ano, quando os indicadores econômicos sofreram uma reversão de queda, a gente está com uma perspectiva de crescimento até a finalização do Carnaval, em média, de 15%. Claro que isso vai depender muito desses últimos 10 dias.

E vocês calculam esse crescimento baseado em quê? Público ou arrecadação?

Estamos falando de público. A gente calcula levando em conta o mesmo período do ano passado. Ou seja, a 15 dias do Carnaval, quanto eu tinha vendido.

E vocês têm quanto vendido já, em média?

Hoje, no meu camarote [Planeta Band], estou acima do ano passado 12%. Mas a média do mercado está em 15%. A gente acredita que vai chegar em 15%. É um número

viável.

Diante da crise econômica no país, o que acontece com os blocos e com os camarotes?

Não acho que há crise dos blocos necessariamente. Acho que existe um conjunto de fatores que interferem em todos os serviços e, obviamente, o bloco foi um dos que, provavelmente, tenha sofrido mais com o processo econômico. Claro que, quando há uma redução dos blocos, você pode ter uma parcela desse público migrando para um camarote. O que a gente identifica é que o número de camarote é reduzido para o contingente de pessoas na rua. Então, obviamente, não é esse o fator primordial que provoca o desequilíbrio no Carnaval de rua. Sob hipótese nenhuma. O bloco sofreu muito mais num primeiro momento que o camarote, porque o produto se tornou extremamente competitivo e os custos de instalação de um bloco na rua não são baratos, como um camarote também não é. Então, eu acho que o bloco sofreu, que a gente precisa entender como cada fator desse interferiu e, juntos, poder público e iniciativa privada, achar novos caminhos para a sobrevivência de todos os produtos importantes para o Carnaval.

Mas vocês, empresários de camarotes, acharam que fórmula para não sofrer tanto quanto os blocos?

Os camarotes sofreram. O patamar é outro. Não são os mesmos de outrora. A gente já não tem as mesmas margens de resultado que a gente já auferiu. As margens são menores, os riscos estão cada vez maiores. Há um ajustamento. A economia se ajusta à crise e ao próprio crescimento. Mas os camarotes sofreram menos que os blocos.

São quantos camarotes na rua esse ano? Diminuiu em relação ao ano passado?

Principais, acredito que são nove. No ano passado, a gente tinha o Camarote da Central, que esse ano não teve. Mas, em compensação, chegou um camarote novo e ocupou o lugar dele, que é o Tribus. Então, teoricamente, nem redução nós tivemos. Os blocos, eles sofreram mais, porque eles precisam não só do consumidor que paga o ticket, mas ele tinha uma perna muito forte de apoio e sustentáculo, que era o patrocínio. Então, quando a economia sofre uma retração, obviamente que você sofre mais. Os camarotes não tinham ou não têm essa dependência.

São quantos os camarotes associados à Abrae?

São os nove.

E qual a importância de essas estruturas, que já são reconhecidas e possuem marcas fortes, se associarem em uma entidade?

Toda associação é válida. É uma das características do ser humano. Foi assim que a gente construiu a nossa sociedade, através da nossa capacidade de se associar e conviver em grupo. É óbvio que, quando a gente se junta, a gente quer discutir dentro do coletivo ações que possam beneficiar o coletivo, sendo cada um dentro das suas características. Mas [o objetivo] é discutir tudo que é inerente ao setor e contribuir dessa forma.

Algumas pesquisas, até uma da prefeitura de Salvador, mostram que o camarote passou a ser o sinônimo de conforto que o bloco um dia foi. Você concorda com isso?

Sim, sim. Acho que você pode olhar por esse ângulo, se você imaginar que, 40 anos atrás, quando um bloco ia para a rua, não se tinha um carro de apoio, não tinha infraestrutura para a menina ir num toalete. Colocou-se um carro de apoio, que não só possibilitava isso, mas que também dava um certo conforto. Você tinha uma bebida que te acompanhava. Isso era um conforto para o folião e dava uma certa segurança, porque você estava protegido por uma corda. Tudo isso são reflexos do que a sociedade espera naquele momento. E o bloco, naquele momento, era uma forma de se agrupar. Mas aí nós passamos por uma transformação. Antigamente ninguém saía com Ivete, com Chiclete ou com o Asa. As pessoas saíam com o bloco. Eram Pinel, eram Eva, Camaleão. Tinham como elo de associação o bloco. Em determinado momento, isso passou a ser o artista. E isso fragiliza a agremiação. Esse é um fator que sofreu mudança, principalmente, quando nossos artistas passaram a ter muito destaque e passaram a ser o objeto do modelo de negócio.

E esses foliões que buscam o camarote como sinônimo de conforto demandam o que a vocês, organizadores? Quem são esses foliões?

Existem, no Carnaval de Salvador, e sempre existiram, pessoas que desfilam e pessoas que assistem, como em qualquer atividade. Essa foi uma marca que é nossa. Então, existem pessoas que gostam de assistir a festa e se divertem assistindo. Até o nome camarote vem disso. É um espaço reservado para assistir um espetáculo. Salvador sempre teve dois públicos bem distintos: o público que gosta de assistir e o que gosta de participar. O grande diferencial sempre foi o público que gosta de participar. É por isso que o nosso Carnaval é o maior Carnaval de participação popular do mundo. Porque o público de Salvador não se contenta só em assistir. E existe, também, aquele público que quer assistir um dia, sentar na mesa um pouco, depois levanta e dança um pouquinho. Claro que os camarotes se profissionalizaram, passaram a ofertar um serviço cada vez melhor. Então, ele atrai um público que não tem o hábito de ir para rua. Para um turista que quer conhecer o Carnaval, seguramente estar em um camarote vai ser mais confortável e tranquilo. O Carnaval de Salvador é uma festa maravilhosa porque ela congrega todos. Ninguém pode separar, está tudo misturado. Mas a corda segrega? Muito pouco. Eu só consigo entender meu camarote forte se a rua estiver forte. Senão, não tenho o que assistir. Se não tenho o que assistir, virei clube. Se virei clube, é igual a qualquer lugar do mundo.

Esse público de vocês, que parece ser os que gostam de assistir, é muito exigente?

Sim, porque os camarotes se tornaram grandes infraestruturas. Nós somos maiores que muitas cidades da Europa. O que é montado aqui é uma cidade efêmera, que surge, como se fosse uma grande pirâmide, para só seis dias. O que eu tenho de geradores de energia aí, ilumina uma cidade média do interior da Bahia. Então, vou ter que ter segurança, comida e bebida, área médica para uma eventual necessidade, entretenimento para essas pessoas. Tudo isso faz com que essas grandes estruturas se profissionalizem e se tornem uma festa dentro da festa, maior do que a festa do Carnaval. Mas, por mais que eu ofereça o melhor conteúdo ao meu cliente, seguramente, eu nunca vou ter a mesma experiência da rua. Eu ainda continuo acreditando que nossa maior matriz é trio elétrico com o povo atrás.

Como você enxerga, então, essa mudança no modelo do Carnaval, com incentivo do poder público a trios sem corda e diminuição dos blocos com corda?

A gente entende que o bloco tem uma importância dentro do modelo econômico do Carnaval. O modelo econômico que a gente aprendeu a conviver nos últimos 40 anos tinha o empresário como grande protagonista. E o poder público sempre foi o "botador" de uma infraestrutura que foi sendo melhorada, o que é bom para todos, camarote, bloco e folião pipoca. Eu acho que a gente tem esses três foliões no Carnaval, que devem ser entendidos nos seus desejos. Não posso impor o que ele quer comer, tenho que atender o desejo deles. São três públicos bem distintos. Acho importante o equilíbrio entre esses três elementos, porque cada um tem sua importância e construiu essa história no Carnaval. Um Carnaval sem os blocos é transferir para o poder público toda a capacidade de pagar as atrações e colocar na rua, quando, na verdade, eu acredito que, quanto mais o empresário estiver na rua investindo e correndo o risco, menos capital o governo, tanto municipal quanto estadual, teria que colocar na rua. O bloco é muito importante na prospecção do turista para Salvador. Sempre teve esse papel. Tínhamos bloco que chegava a 90% de público de fora. Um bloco é um gerador de emprego e renda. Um bloco grande emprega 1.500, entre cordeiros e seguranças. Um trio independente não emprega 22. Então, por aí você vê que há uma importância nesses produtos, assim como a importância de se fomentar os trios independentes, porque ele agregam ao Carnaval e trazem a magia do folião pipoca.

O Carnaval sempre teve importância grande para o turismo e a economia. Como você enxerga isso, inclusive com vistas à visibilidade nacional da cidade?

Se você imaginar que nossos blocos, individualmente, trazem mil, duas mil, três mil pessoas para Salvador, você tem um contingente de pessoas que vêm para cá, celebram com seus blocos e com seus artistas, e voltam para suas cidades falando dessa experiência única que é vivenciar um bloco em Salvador. Isso tem uma importância vital. Foi isso que fez com que o nosso Carnaval atingisse os patamares que ele atingiu. O Carnaval sempre sofreu mudanças. Nós vimos surgir a Barra, quando havia a necessidade de um novo espaço. Surgiu, inicialmente, para ser alternativa, mas hoje ela é uma realidade. A festa cresceu. A própria [festa na] Barra cresceu. Nós já somos acostumados a essas mudanças. Gil, o poeta, diz que existe "o eterno Deus mudança". A gente nunca sabe o que Deus reserva para nós. Acho que o Carnaval está mudando, a Bahia tem uma capacidade de se rever, acho que teremos um Carnaval esse ano que será divisor de águas no sentido de dar o norte dos próximos anos. Acho que vamos entender melhor o comportamento desses três foliões e fazer um plano de ação envolvendo poder público, iniciativa privada, vendo nossos erros, nossos acertos, e planejar um futuro para os próximos 30 anos. Não podemos esquecer que temos uma história de sucesso. Temos que usar essa história, esse conhecimento que todos nós temos sobre o Carnaval, e pegar essas experiências para entender o comportamento desses três agentes principais.

