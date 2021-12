Ação terá distribuição de dois milhões de camisinhas

Prevenir é Viver o Carnaval #VamosCombinar é o tema da Campanha de Prevenção do Carnaval 2018, lançada, nesta terça-feira, 6, pelo Ministério da Saúde (MS) no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves. Dois milhões de camisinhas serão distribuídas durante a folia deste ano em Salvador.

A iniciativa visa fortalecer às diversas formas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis como o HIV/Aids junto ao público jovem. Unidades permanentes de distribuição de preservativo irão funcionar no Multicentro da Carlos Gomes e no Farol da Barra com a realização diária de testes de HIV, Sífilis e Hepatite B e C.

Segundo Neto, as pessoas que registrarem resultado positivo para alguma doença vão ter encaminhamento imediato para agendamento de consulta e início de aplicação medicamentosa.

Pesquisa do MS a aponta queda no uso regular de camisinhas entre a faixa etária de 15 a 24 anos, tanto com parceiros eventuais – de 58,4%, em 2004, para 56,6%, em 2013– como parceiros fixos – queda de 38,8%, em 2004, para 34,2% em 2013.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou o envio de mais de 100 milhões de preservativos pelo país. “Queremos que os foliões, não só da Bahia, como de todo o Brasil, se conscientizem da importância do uso de preservativos” destacou.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

