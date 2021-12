Abadás de bloco com Claudia Leitte estão esgotados

Parece que a crise ainda não chegou nos bolsos dos foliões do Carnaval de Salvador. Nesta quarta-feira, 20, o Bloco Coco Bambu informou que os abadás para a sexta-feira de Carnaval, onde terá Claudia Leitte como atração, já esgotaram.

O Coco Bambu, que também vai levar Wesley Safadão para a folia na quinta-feira e Durval Lelis no sábado, garante que a vendagem dos abadás nos outros dias está em ritmo intenso e que há poucos disponíveis. O custo para sair um dia é de R$ 400. O abadá está disponível no site oficial do bloco ou na sede, que fica na rua Aracaju, na Barra, nº 65.

Neste ano, o Carnaval de Claudia Leitte promete ser movimentado. Além de puxar o Coco Bambu, a artista vai desfilar no bloco Largadinho, na segunda e na terça, e, pela segunda vez, ela também será rainha de bateria da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

adblock ativo