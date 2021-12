A TARDE libera pôsteres com letras dos sucessos do Carnaval

O Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quarta-feira, 3, com a entrega da chave da cidade ao recém-coroado Rei Momo Duzinho e, pensando nisso, o Grupo A TARDE preparou um presente para os fãs de alguns dos artistas que prometem animar os cricuitos da folia neste ano.

Pôsteres com as letras das músicas atuais de trabalho de cada uma das estrelas participantes do projeto serão disponibilizados para download no Portal A TARDE. As artes vão ser liberadas ao longo do Carnaval.

Para começar com o pé direito, os arquivos das bandas É o Tchan, com a música "Bota A Cara No Sol"; e Babado Novo, com "Descidinha", além dos cantores Claudia Leitte, com "Corazón"; e Bell Marques, com "Minha Deusa (Cabelo de Chapinha)", já podem ser baixados. Basta clicar na imagem.

