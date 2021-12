A Rainha quebra a "maldição" da avenida

Seria o retorno da Rainha Má à Praça 2 de Julho a quebra definitiva da "maldição" que assolou o circuito Osmar por mais de uma década? Os sinais são claros de que o feitiço foi quebrado e o circuito Osmar volta a ser um altar de rainhas, nobres vagabundos e foliões pipoca.



Após 20 anos a Rainha da Axé, ou melhor, Daniela Mercury, a Rainha Má do Carnaval 2015 (personagem interpretada pela cantora numa referência à sua música de trabalho), voltou a cantar no centrão de Salvador. E sem cordas.



Um dia antes o cantor Igor Kannário arrastou uma multidão recorde de foliões pipoca pelo centro da cidade. E no domingo Márcio Victor, cantor da banda Psirico, ainda com pontos de uma cirurgia que lhe retirou o apêndice, puxou emocionado milhares de foliões, dentro e fora das cordas. Tudo ali, nas ruas do centro.



O recado a própria Daniela Mercury soltou: "Sem cordas a rua inteira pode participar e eu convido todos para essa alegria e comemorar os 30 anos da axé music, gênero que nasceu nas ruas, feito por compositores populares. (...) Estar aqui é maravilhoso (...) e nossos políticos estão entendendo isso, que é bom também para a economia, turismo. Ano que vem quero voltar".



A cantora, entretanto, não confirmou se o bloco Crocodilo a acompanhará na empreitada em 2016. Ao ser questionada sobre a possibilidade de lançar um camarote no circuito Osmar, Daniela deixou no ar: "Venho cogitando isso nos últimos anos, quem sabe...".



Daniela contou ainda que só saiu do circuito Osmar porque já não tinha mais espaço para os blocos. "Tava tudo apertado, com apresentações somente à noite", disse, lembrando da vontade que tinha de fortalecer o circuito da Barra, "abrindo mais uma avenida para o Carnaval na época".



No desfile, Daniela voltou a encantar seus foliões, que acompanharam com entusiasmo seu retorno ao trajeto entre as praças 2 de Julho e Castro Alves. "Agora sim, a avenida volta a toda", afirmou a cabeleireira Ana Júlia Batista, uma das mais empolgadas da pipoca.



A Rainha Má brincou com os foliões: primeiro, lançou uma "maldição" para que os relógios voltassem no tempo, transformando todos em crianças; depois, quebrou o próprio feitiço, permitindo que a cidade volte ao normal após o Carnaval, mas valorizando a pureza dos sentimentos infantis, livres do preconceito e do pessimismo.



Pipoca de Saulo



Outro que empolgou a pipoca foi o cantor Saulo. A arquiteta mineira Cláudia Correia, 32, afirmou que "Saulo é um dos melhores puxadores de bloco do estado". Segundo ela, o cantor mantém o ritmo das músicas acelerado e faz os foliões não pararem de pular.



"Eu não me arrependo nem um pouco de seguir o Saulo. Vale a pena cada segundo. Pulamos e muito. Tudo na paz. Acho que isso é o que representa o verdadeiro Carnaval", frisou Cláudia.



colaborou Jessica Sandes



