A Patchanka toca na sexta, na Barra, no bloco 'Tô Ligado'

Depois de um tempo sumido dos holofotes, o cantor Khill e sua banda Patchanka voltam com força total. Com sucessos como "Te amar é preciso", eles já deixaram sua marca no axé. Ao Papo Axé eles falaram sobre momentos já vividos no Carnaval. Confira!

Já confundiram sua voz com a de Bell?

Certo dia cheguei no escritório e um dos sócios estava ouvindo uma música antiga do Chiclete, chamada "Nega", tocada pela nossa banda, num ritmo mais rápido. Ele disse: "Nossa, essa música está mais para frente", e depois dissemos que a gente é que estava tocando. Ele se desculpou e caiu na gargalhada.

Tem alguma história curiosa em cima do trio elétrico?

Uma vez, no circuito Barra-Ondina, quase caí de cima do trio. Vim andando para trás, não vi um cabo, tropecei e quase caio.

E lá de cima, já viu algo interessante?

Durante o percurso da Barra, um fã passou todo o trajeto gesticulando e dizendo que queria falar com a banda, numa energia danada. Quando a apresentação acabou fomos conhecê-lo e descobrimos que ele sabia mais da banda do que a gente.

adblock ativo