A Mulherada homenageia entidades femininas do candomblé no Carnaval

Celebrando 18 anos de história, o bloco A Mulherada leva para o Carnaval uma homenagem às entidades femininas do Candomblé, a partir do tema “Mistérios da África – as yabás, orixás, mães e rainhas”. O bloco, formado por 60 percussionistas desfila na quinta de Carnaval, no circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 17h.

A iniciativa surgiu a partir de um projeto social com a finalidade de defender os direitos da mulher negra e combater a discriminação racial e de gênero.

Além da percussão, a agremiação conta com 30 baianas, 40 rainhas afro, 30 mulheres compondo a Ala Feminista, além de carro alegórico em homenagem às Yabás, e um conjunto de 100 dançarinas.

