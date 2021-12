11ª Feijoada Alô Imprensa abre o Carnaval de Salvador

O carnaval de Salvador vai começar animado. A junção do prato típico da culinária brasileira com boa música e pessoas especiais formam o cardapio perfeito para abrir o período festivo em Salvador. A 11ª. Feijoada Alô Imprensa tem como foco principal prestigiar os profissionais da imprensa baiana. O evento será realizado no Quartel de Amaralina, no dia 4 de fevereiro, das 13h as 20hrs.

O evento reúne jornalistas dos principais veículos de comunicação do Estado, além de empresários, executivos, autoridades e artistas de destaque no cenário baiano. Tudo acontece em clima de grande descontração, alegria e confraternização. Este ano a 11ª. Feijoada Alô Imprensa vai prestar uma homenagem aos 100 anos do samba com participação de bandas que prestigiaram o tema. Entre os convidados que se apresentam estão Jorginho Commancheiro e a Banda Samba do Pretinho.

Rosana Singer e Paulo Brandão, idealizadores da festa, irão presentar os convidados com um sorteio. O ganhador poderá levar para casa um convite com direito a acompanhante, para assistir uma prova da Mercedes-Benz Challenger, uma joia da joalheira de Carlos Rodeiro ou uma joia da joalheria Graça Valadares Joias. Ou seja, motivos para ir é o que não falta.

Novamente será realizado uma ação social. Este ano a ação será em prol do GAACC, Grupo de Apoio A Criança com Câncer. Os organizadores recomendam aos participantes que doem fraldas pediátricas.

A festa conta com o patrocínio Premium da Mercedes-Benz, Toyota. O patrocínio Master Especial este ano será da Nissan. O patrocino da cota Master será do Grupo LM, da Kikaldo e da Varjão e Associados. O apoio é da Agô Eventos, da Dêzi Cabeleireiro, da Godinho Produções, da Coletiva de Comunicação, da Máxima Entretenimento e do site Quero é +.A realização e produção do evento é da TV Auto.

