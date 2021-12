Sandra Simões agita noite no Centro Histórico

Além da folia nos tradicionais circuitos Dodô e Osmar, a festa de carnaval em Salvador também começou no Centro Histórico, na noite da última quinta-feira, 8.

No palco, montado na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, Sandra Simões promoveu um "abre alas" e não deixou ninguém parado com sucessos como "Disritmia", " Retalhos de Cetim", " Vatapá", além do seu próprio hit, "santo de barro".

A cantora levou o público ao delírio quando convidou ao palco a carioca Karla da Silva, ex-participante do The Voice Brasil, que brincou com a plateia: "eu sou baicoca, viu?, uma mistura de baiano com carioca".

O show também contou com a participação de Quésia Luz, também do The Voice. Nesta sexta-feira, 8, a festa continua no Centro Histórico e em outros palcos alternativos da cidade. Confira a programação alternativa aqui.

