Inspirado, Saulo arrasta multidão na Barra

O último ano de Saulo Fernandes na Banda Eva será inesquecível para o cantor. Na tarde deste sábado, 9, ele arrastou uma multidão no Bloco Nu Outro.

Inspirado, Saulo cantou sucessos como "Circulou", "Pequena Eva" e "Ziriguidum", uma das músicas cotadas para ser a mais executada do carnaval.

Em sintonia com o cantor, o público se mostrou afinado e cantou todas as músicas com emoção.

Neste domingo, 10, Saulo puxará o bloco Eva no Circuito Osmar, no Campo Grande, a partir das 15h15.

