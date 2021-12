Baianos estão sem remédio para gigantismo há 3 meses

Há três meses, pacientes que sofrem com acromegalia, doença rara que causa gigantismo em membros como pernas e mãos, como também em órgãos internos, não conseguem obter os medicamentos octreotida e o somatuline na rede pública de saúde. Eles custam de R$ 3 mil a R$ 9 mil.

"Há falta de medicação já há três meses. Já houve morte de um rapaz que mora na cidade de Barreiras por falta de medicamento", informou a presidente da Associação de Portadores de Doenças Raras Márcia de Oliveira.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), eles estão à espera da conclusão da licitação dos medicamentos para retomar o fornecimento. O processo começou no dia 23 de setembro.

O gigantismo é uma doença crônica que provoca excesso de produção do hormônio do crescimento. Além do crescimento anormal na altura ou de algumas partes do corpo como a mão, o pé e boca.

