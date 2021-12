"Zuckerberg será o próximo presidente dos EUA", diz presidente do Instituto Campus Party

Em visita à sede do Grupo A TARDE, o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia, explicou os motivos que levariam o fundador do Facebook à Casa Branca. Além disso, Francesco conversou sobre mercado de trabalho e, claro, antecipou detalhes da Campus Party Bahia, que acontece entre os dias 9 e 13 deste mês na Arena Fonte Nova.

Por que Mark Zuckerberg, com apenas 33 anos, é potencial candidato a presidente dos EUA?

Primeiro, de acordo com as leis norte-americanas, ele precisa completar 35 anos para se candidatar. Portanto, no próximo pleito, em 2020. A eleição americana é resultado de um equilíbrio de establishment de poder político e econômico. Nesse cenário, Donald Trump é o último presidente da sociedade industrial, assim como Obama foi um político da era industrial. A partir de agora, que vivemos na era digital, as 10 maiores empresas do mundo vão dominar o país e o planeta. Dessas corporações, o Facebook se destaca porque possui mais de dois bilhões de usuários, que deixam dados públicos na rede. Portanto, imagine o poder político da pessoa que tem acesso e controla estas informações? Pois é, essa pessoa se chama Mark Zuckerberg.

No sistema capitalista, historicamente, o poder econômico andou de mãos dadas com a política. O que mudou nesta relação?

Mudaram as empresas com novos modelos de negócio. Há 10 anos, por exemplo, as maiores corporações dos EUA – General Motors, Ford e Kodak – eram caracterizadas por fabricar o produto e vendê-lo no mercado consumidor. Hoje, na era digital, as maiores empresas, como Google e Facebook, gerenciam códigos, que chamamos de algoritmos. O valor, portanto, está nos dados e não mais no produto material, tanto é que nenhuma delas, salvo Apple e Amazon, produzem algo. O buscador do Gmail, por exemplo, é de graça, disponível para todo o mundo que deseje criar um e-mail. Com isso, o Google (responsável pelo Gmail) ganha dinheiro com publicidade, logo não há gastos com funcionários, e mesmo assim, consegue ganhar milhões de dólares. Isso acontece porque o produto somos nós e o nosso comportamento na rede.

Como nossas ações na internet podem favorecer as empresas?

Por meio do Big Data público, que é o registro de nossas ações nas redes sociais, como Twitter, no Facebook, nossos e-mails e até quando compramos algo na internet. Com isso, a análise destes dados, que é feita por empresas especializadas em dados, pode até prever quantas pessoas no mundo estão felizes e quantas estão tristes. Assim, é possível que outras empresas, como a Amazon, ofereçam produtos de acordo com o comportamento do consumidor. As ações do usuário se transformam em códigos algoritmos toda vez que ele acessa a internet.

A interpretação de dados digitais era relacionada a alguém ligado à computação. Atualmente, como está a afinidade da maioria das pessoas com esta área do conhecimento?

Está dominada pelos jovens. A criança e o adolescente já nasceram na era digital. Cabe a nós, que somos maiores de 24 anos, procurar saber, pelo menos, o que é um algoritmo. Se não dominarmos o mínimo de tecnologia, iremos perder nossos empregos para um robô, capaz de fazer nossa função, independente de salário e contrato de emprego. Dou o exemplo da empresa de transporte Uber: há oito anos, foi criado um aplicativo de transporte, em que uma porcentagem do valor da corrida ficava com o motorista e o restante com o aplicativo. Esse acordo vai mudar, pois a Uber vai disponibilizar carros automáticos, que não precisarão de motoristas. Outro modelo de negócio curioso é a empresa de transferência de dinheiro PayPal. No Brasil, o website emprega menos de 100 pessoas. Se compararmos com o emprego oferecido pelos bancos, são mais de mil pessoas trabalhando somente na Bahia. Diante disto, aonde vão os empregos?

No Brasil, o Poder Legislativo discute a reforma da Previdência. Como fica esta questão diante do cenário que prevê aumento da taxa de desemprego?

É um erro estarmos discutindo aposentadoria no momento em que deveríamos debater a oferta de emprego, a formação profissional e a educação básica. Sem oportunidade de trabalho, como haverá a cobrança de imposto para sustentar a Previdência Social?

Já que não haverá vasta oportunidade de trabalho, como o profissional deve se preparar para não passar dificuldades financeiras?

É preciso dominar a tecnologia para não ser substituído por um robô que fará o mesmo trabalho e será mais barato para a empresa. Por isso, temos de conhecer três áreas de Big Data: algoritmos, tecnologias como realidade virtual e inteligência artificial. Quem domina este setor, com certeza, vai inovar em algum projeto empreendedor ou ter empregos. Isso se aplica a todas as funções, pois iremos mexer com a operação de robôs. A questão para isso é que você não deve ser, necessariamente, um expert na área, mas precisa pelo menos saber o que é e de que forma a tecnologia pode ajudar o seu trabalho. Não pertencer ao mundo digital é como se estivéssemos sem documento e não fizéssemos parte do mundo. Não dá para viver assim.

Como você avalia o processo de educação nas escolas e universidades brasileiras?

Os estudantes estão conquistando um diploma que não vai servir para nada. O conhecimento não pode ser isolado. A pessoa que se forma em um curso de antropologia, por exemplo, precisa aprender matemática e robótica, senão não haverá trabalho para ela. Ainda não há uma receita de como a educação deve ser, mas desse jeito está errado. Hoje, temos de decidir o melhor caminho para seguirmos. O aprendizado com os mais jovens deve ser mais valorizado que com as pessoas mais velhas. A lógica, portanto, inverteu, já que antigamente aprendíamos mais com as pessoas experientes. Hoje não, pois são os jovens que nasceram no mundo digital, e, portanto, eles têm mais conhecimento para apontar algum caminho que a sociedade precisa seguir.

Mesmo em um contexto, onde há grandes empresas no comando do mercado, ainda é possível inovar no cenário tecnológico?

Sim, é um campo aberto para novas ideias. Porém estamos acostumados a achar que criar um aplicativo é sinônimo de inovação. Desenvolver aplicativos está na periferia do que é inovação, pois já existem milhões destes programas no mundo. A inovação, atualmente, está na operação de algoritmos digitais. Nesta edição da Campus Party, haverá uma palestra com o cientista de dados Ricardo Cappra. Ele, que é brasileiro, utilizou algoritmos para conhecer o comportamento dos eleitores norte-americanos, durante a estratégia de campanha política do ex-presidente dos EUA Barack Obama. O trabalho de Cappra é inovador. Hoje, é possível investir em um projeto em startups (empresas com baixo custo de manutenção, mas que conseguem lucrar).

O acesso, por meio de dados, às informações dos usuários levanta o tema da segurança em rede. Como você analisa esta questão?

A 3ª guerra mundial é cibernética e já está acontecendo. No primeiro conflito mundial, os vencedores usaram gases venenosos nas trincheiras. Na 2ª Guerra, ganhou quem soube utilizar a bomba atômica para atacar os adversários. Atualmente, o conflito ocorre por ataques cibernéticos. Só para você ter uma ideia, uma pessoa é capaz de tirar, facilmente, toda rede elétrica do Brasil. Se uma pessoa tem o poder de fazer isto, imagina a capacidade da inteligência americana? Imagina como vai funcionar um país sem energia elétrica? Portanto, a 3ª guerra acontece com estes ataques.

Além do Big Data, você reconhece o poder de investimento em bitcoins (moeda digital). Esse tipo de aplicação vale a pena?

Sim. O bitcoin vem de uma tecnologia complexa, conhecida com Blockchain. Eu ainda não domino esta técnica. Mas sei que um bitcoin vale três mil dólares e enxergo como um bom tipo de investimento. Inclusive, utilizo esta moeda constantemente, até nas transações mais simples, como transferência financeira para familiares. É interessante, pois não preciso pagar imposto, tampouco comissão a algum banco. Quem ataca o investimento em bitcoins é o banco, que vem perdendo muito dinheiro com este processo.

Como o público da Campus Party terá a oportunidade de participar das discussões sobre as diversas temáticas que caracterizam o encontro?

A Campus Party é um encontro colaborativo. Não devemos denominá-lo como um evento, feira ou congresso, porque essas definições fazem parte da sociedade industrial. A Campus é do mundo digital, pois não há alguém que organiza e determine como vai funcionar o encontro. É diferente de um show, por exemplo, em que a produtora faz o contato com o artista, determina como ocorrerá o evento e, assim, comercializa ingressos. Antes de programar a Campus, contatamos todo o ecossistema digital baiano, como associações de startup, grupos estudantis. A gente se reuniu com esse pessoal e perguntamos como eles queriam fazer a Campus Party Bahia, quais as palestras e o que eles queriam assistir no encontro. Então, os grupos pensaram e fizeram a proposta. Nós, da organização, analisamos e fazemos a grade programação. Após desenvolver este processo, divulgamos que este ano teremos a participação da vencedora do Prêmio Nobel de Química, Ada Yonath, do cientista de dados Ricardo Cappra, além de outras pessoas influentes na área do conhecimento. Esperamos fomentar o debate de ideias no encontro.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

