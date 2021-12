Sabe como começar um canal no YouTube? Como ganhar dinheiro com isso? Essas são principais dúvidas de quem deseja iniciar um projeto e se tornar um influenciador digital. Questionamentos assim marcaram o debate com youtubers, na manhã desta quinta, 10, no Palco Criatividade da Campus Party Bahia, que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A paraibana Talita Lombardi, do canal Menina Executiva, foi uma das palestrantes. Administradora com MBA em Marketing Digital, Talita trabalha com esta área há 17 anos. “É um canal de negócios, onde trato sobre vendas, tecnologia, startups e inovação”, conta.

A youtuber já participou da Campus Party em São Paulo. Ela elogiou a interação com os baianos. “Vi que os olhos deles brilham. Eles têm dúvidas muito comuns de quem quer ter um canal na web. A participação deles foi intensa”, disse.

Yuri Pastori Youtubers debatem conteúdo na web no 2º dia da Campus Party

