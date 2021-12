Workshop para planejamento profissional e pessoal acontece no ultimo dia da CPBA

Apesar de ser ultimo dia de Campus Party Bahia, a experiência ainda conta com várias atividades neste domingo, 20. Quem esteve na Arena pela manhã, participou de um workshop sobre como sair do plano das ideias e colocar os projetos para funcionar. Durante os quatro dias a Uhull esteve na Campus com uma grade voltada para produtores de conteúdos.

Até o encerramento da CPBA2 quem quiser conferir, pode participar do workshop “como se tornar uma pessoa exponencial”. “Vivemos uma geração que clama por novos lideres e ídolos e cada vez mais a gente acaba se identificando com as pessoas. A proposta é fazer com possamos encontrar um propósito de vida”, explicou Rodrigo Co Creator da Uhull.

Os campuseiros podem conferir ainda o workshop sobre Multitarefas, que visa pessoas que fazem de um tudo, mas não sabem como fazer o que gosta. “Ideias de caminhos para que as pessoas tenham o discernimento para fazer o que gosta”, explicou.

adblock ativo