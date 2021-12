Workshop mostra musicalidade aplicada de forma tecnológica

A tecnologia está em tudo o que fazemos hoje em dia, inclusive na música. No terceiro dia de Campus Party Bahia, o professor Alexandre Rebouças, que faz parte do projeto Centro Juvenis, mostra como a música pode estar diretamente ligada à tecnologia.

Com uma oficina de produção sonora em meio aos corredores do CPBA, o professor prende a atenção dos campuseiros ao ensinar a mexer em software livre. A importância dele ser gratuito de livre acesso facilidade no aprendizado.

No workshop é possível também compreender que existem batidas por segundos e como cada ritmo funciona diferente dentro do programa. No curso todos vão aprender os fundamentos básicos e ter uma noção de como é possível fazer as mesmas funcionalidades de um software pago.

