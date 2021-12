Workshop ensina como utilizar robôs para responder chats

Você já usou um chat de site para tirar dúvidas sobre algo e recebeu mensagens automáticas como resposta? Provavelmente estava conversando com um robô! As empresas estão buscando utilizar essa abordagem para poder facilitar a comunicação entre o usuário e o empreendimento.

O sistema é configurado com uma série de perguntas e respostas mais comuns sobre a empresa. Através disso eles conseguem entender por meio de palavras-chave o que o usuário busca e assim podem ajudar na resolução de algum problema.

Durante o workshop 'Botpress: Criação de Chatbot integrado ao Facebook', os campuseiros tiveram a experiência de poder configurar a estrutura de um chatbot e entender como funciona desde a prescrição em JavaScript até o momento em que a ferramenta funciona.

O campuseiro, Kevin Oliveira, acredita que o uso de chatbot chegou no ambiente online para agregar. “O chatbot é a forma de se comunicar com a máquina da forma mais humana. É possível perceber que as pessoas preferem se comunicar com a máquina do que da forma tradicional”, explica.

Embora as empresas tenham a intenção de contribuir com a experiência do usuário, nem sempre as questões são solucionadas e isso acontece porque o uso do chatbot ainda está nos primeiros passos.

“O chatbot é um tipo de tecnologia que está no início e não terá logo agora tudo o que esperamos. Mas através de novas descobertas, novas habilidades serão agregadas possibilitando ao robô a eficiência em responder perguntas ambíguas”, comenta Kevin Oliveira.

