Visitantes interagem com realidade virtual em stand da Campus Party

Com destaque em realidade virtual, o stand da Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC, sob o tema Movimento Digital, oferece até o próximo domingo, 20, aos visitantes da Campus Party, a oportunidade de conhecer e interagir com os jogos e produtos desenvolvidos pelos alunos da instituição.

Os visitantes da área gratuita da Campus Party poderão realizar competições de Beat Saber, um jogo que une Star Wars e Guita Hero. O jogo é ambientado na realidade virtual e exige muita coordenação e ritmo dos jogadores.

Mini Arena de Sumô de Robôs, Serpente de Lego, construída com sensores inteligentes que permitem a impressionante simulação do “bote” do animal, Impressora 3D e Ardupezão, robô identificador de obstáculos, construído com peças produzidas na própria impressora, fazem parte da programação.

adblock ativo