Vídeo game promete auxiliar no tratamento de doenças motoras

Alunos do Senai/Cimatec estão desenvolvendo um projeto para auxiliar de forma mais divertida no diagnóstico de doenças motoras. Ícaro Queiroz e Paulo Jr. apresentaram no segundo dia da Campus Party Bahia 2018, um game que extrai dados de pacientes que estejam em processo de reabilitação.

Os dados que serão levantados através de um hardware e um jogo “auxiliam o profissional de saúde (seja um neurologista ou fisioterapeuta) para diagnosticar um quadro de uma doença ou de reabilitação, e alertar qual estado que os pacientes estão”, garantiu Ícaro.

Segundo os mentores do produto que não é vendido para uso home care, crianças e idosos é seu grande público-alvo, pois o uso de um vídeo game para auxiliar no tratamento de doenças atrai por ser um método diferente e muito mais amigável para fazer tratamentos médicos que nem sempre são agradáveis. Ícaro e Paulo mais oito pessoas estão envolvidas no projeto.

