Veja quais palestrantes ilustres estão confirmados na Campus Party

Cerca de quatro mil pessoas devem acampar na Campus Party Bahia que reúne mais de 300 palestrantes. As palestras já tiveram os ingressos esgotados, mas os interessados poderão assisti-las gratuitamente no site campuse.ro depois do término da edição baiana da Campus Party. É preciso se cadastrar na plataforma online para acessar os vídeos.

Um dos destaques entre os palestrantes ilustre é o engenheiro Gabe Gabrielle, que contará sua trajetória na Nasa e curiosidades sobre o futuro do programa espacial.

Dos participantes brasileiros, a Campus Party Bahia contará com a presença da empresária Candice Pascoal, fundadora e presidente do site de financiamento Kickante.com.br.​

Priscila Kosaka

Pesquisadora no Laboratório de Bionanomecânica (IMN-CSIC, Espanha). Priscila fala a respeito de pesquisas promissoras para diagnósticos precisos e confiáveis para ensaios clinicos. Quinta, às 16h.

Jon “Maddog” Hall

Programador, designer, educador, administrador de sistema e membro do conselho do Linux Professional Institute. Hall pretende expor os benefícios do Open Source Software, que nada mais é do que uma abertura para possibilitar o acesso à alta tecnologia a um número maior de pessoas. Quinta, às 17h15.

Marcelo Branco

Profissional da área de tecnologia da informação faz palestra sobre uma nova democracia para a era da internet, mostrando o papel individual e do poder público. Quinta, às 18h30.

Ricardo Cappra

Cientista-chefe do grupo Cappra Data Science e do laboratório Mission Control, voltados para o estudo de dados. Vai apresentar um novo método para treinar robôs. Quinta, às 20h.

Mônica Sousa

Diretora-executiva da Maurício de Sousa Produções, inspirou a famosa personagem dos quadrinhos que leva seu nome. Sexta, às 13h.

​Dado Schneider

Pós-graduado em Marketing e doutor em Comunicação, é autor do livro “o mundo mudou... bem na minha vez!”, sobre relacionamentos pessoais e profissionais. Sexta, às 21h15.

Gabe Gabrielle

Engenheiro e educador, participou do programa espacial da Nasa. No encontro, vai mostrar projetos como robôs exploradores e jornada de pouso em Marte. Sábado, às 10h30.

Candice Pascoal

Fundadora e presidente do site de financiamento coletivo brasileiro Kickante.com.br. Ganhou o prêmio Cartier Awards 2017, voltado para empreendedores sociais. Sábado, às 13h.

