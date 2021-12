Ultrapassando as dificuldades, mãe vai a Campus em busca de maior conhecimento

Nem a greve dos ônibus atrapalhou a ida de Tâmara Moreira e seu bebê, Joaquim, de visitarem a Campus Party Bahia. Mãe de primeira viagem, a produtora cultural relatou as dificuldades para estar no evento, já que tem um filho pequeno e nem todos os locais são propícios para a criança.

“A sociedade é bastante cruel com a maternidade, sou mãe de primeira viagem e estou tentando dar um respiro, saindo desse lugar que é exclusivo de mãe e tentando me recolocar no mundo, ficar sabendo sobre o que está acontecendo”.

Apesar da busca do aprimoramento de novas perspectivas, uma mudança na programação da CPBA deixou Tâmara frustrada.

“Ao chegar tive a surpresa, pois o site do evento informava as palestras em um horário pela manhã e chegando aqui descobri que será à noite e não vou poder assistir por que estarei com o bebê”, contou.

Apesar dos desencontros, a produtora cultural contou que iria tentar se encaixar em uma nova programação para não perder o investimento feito por ela. “A grana está curta e estou tentado fazer umas investidas mais assertivas, já que estou sem trabalhar”, finalizou.

