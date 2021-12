Técnico explica sobre a profissão de perito forense na Campus Party

Tão importante quanto conhecer novas invenções tecnológicas que ajudam a revolucionar e facilitar atividades do cotidiano, a Campus Party também ressalta a importância da segurança na verificação e investigação dos dados digitais.

Averiguar e investigar as evidências de uma ocorrência digital, coletar informações e escrever um laudo técnico para entendimento geral de um cenário, comprovar por meio de provas e juntar peças importantes para reconstruir a cena de um crime, descobrir a origem e autoria de um crime cibernético. Esse é o trabalho de Milton Freitas, 37, perito em computação forense, membro da Associação dos Peritos em Computação Forense (APECOF) e pós-graduado na iPOG de Computação Forense e Perícia Digital (em andamento).

O perito faz parte do Café & Forense, grupo de pesquisa sem fins lucrativos, que tem uma página no Facebook com o mesmo nome (Café&Forense) e um perfil no site meetup.com/cafe-forense onde divulgam as datas e os locais das palestras para os interessados no assunto.

O Café & Forense foi idealizado para fomentar a área de computação forense em Salvador, visto que a mesma tem um mercado em fase de crescimento devido ao aumento do crime cibernético. Milton e sua equipe viu na Campus Party uma oportunidade para discutir o assunto com os entusiastas tecnológicos por meio de dois workshops.

Na apresentação, Milton falou sobre a importância da profissão e da busca por peritos especializados em rastrear e documentar, usando métodos de investigação científicos para analisar evidências para encontrar a autoria e materialização da prova para a geração de um laudo técnico.

Já Joice Dantas, 23, graduanda em sistemas de informação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com pesquisas voltadas à segurança e análise pericial digital de ambientes computacionais em nuvem e coautora do livro "Tratado de Computação Forense", palestrou sobre investigação em nuvem e como utilizar técnicas forenses para aquisição de dados no ambiente.

