Teatro anima os campuseiros

A manhã de hoje (10) na Campus Party Bahia começou animada para os campuseiros. Uma peça de teatro foi encenada no Palco Entretenimento. Os personagens Tomas e Alice apagaram a memória e tentavam lembrar como se conheceram.

O público presente em frente ao palco nas arquibancadas da Arena Fonte Nova se envolveu com a trama. Com olhares atentos, eles tentavam intrigados resolver a problemática do enredo encenado. O lúdico da encenação promoveu uma reflexão sobre a inteligência artificial.

Os desenvolvedores de aplicativos Givaldo Marques, 20 , Lucas Valadão, 22, e Lucas Gabriel, 21, vieram de Aracaju, SE para aproveitar a experiência tecnológica e gostaram do que viram no palco. “ A peça de teatro é mais uma forma de entreter, só acho que estão demorando demais para relembrar”, reclama Givaldo.

