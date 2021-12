Startup lança facilidade para alimentação saudável na Campus Party Bahia

O público presente na Campus Party Bahia (CPBA) pôde conhecer uma ferramenta premiada que mostra como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. E quem não quer ter qualidade de vida e aderir a uma alimentação saudável, não é mesmo? Ainda mais, os consumidores que têm restrições alimentares.

Por meio da plataforma da web com acesso pelo endereço www.goodieslife.com.br , o usuário encontra os benefícios da startup Goodies Life, que faz a intermediação entre os consumidores e os fornecedores de produtos apropriados para pessoas com restrição alimentar.

“Nós vendemos produtos para quem tem dificuldade em encontrar alimentos sem lactose, sem glúten, sem açúcar, sem origem animal e sem agrotóxico”, explica Moisés Costa Pinto, CEO da empresa . A iniciativa ficou em 3º lugar no prêmio Startup Weekend Salvador.

Segundo o gestor, os consumidores tem facilidade para utilizar a ferramenta. “ Eles percorrem apenas três passos no site da empresa e de acordo com as suas restrições alimentares têm acesso a produtos para uma alimentação saudável. Somos um mercado livre de alimentos”, ressalta.

Moisés explica que 70 % dos brasileiros possuem algum tipo de restrição alimentar. O consumo de alimentos com glúten e lactose pode provocar mal estar, dores abdominais, vômito e diarreia, portanto, a tecnologia ajuda as pessoas a superar essas restrições. “Os soteropolitanos podem encontrar, por exemplo, fornecedor na capital baiana de brigadeiro, salsicha e até queijo sem lactose”, antecipa.

