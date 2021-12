Startup comercializa equipamento que garante 99,9% de água potável

A startup SDW que trabalha com tecnologias hídricas trouxe para o mercado um produto que promete levar água potável para regiões onde o acesso ainda é difícil. Batizado como Acqua Luz, o produto foi pensado para famílias do semiárido que têm difícil acesso a água potável. O grau de potabilização é de 99,9%.

“Produzimos esse produto pensando na falta de acesso a água potável para famílias do semiárido, no difícil acesso a água de qualidade e nos altos custos dos produtos com essa finalidade”, disse um dos mentores do Acqua Luz, Gustavo Almeida.

Gustavo explica que uma mangueira é acoplada a cisterna onde fica armazenada a água que passa por uma filtragem inicial. Após passar por uma caixa de luz a água fica exposta à radiação solar e depois de 4h de exposição o produto consegue disponibilizar de 10 a 14 litros de água.

Ele explica que a diferença comparado a produtos com a mesma finalidade é o custo (o produto varia entre R$350 a R$ 450). O Acqua Luz dura em média 15 anos.

